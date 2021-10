Adele

La cantautrice britannica torna con "30" e rivela il segreto della sua perdita di peso

Il ritorno (incantevole) di Adele. Dopo la cover di “Vogue UK“, la popstar campeggia sulla copertina di “Vogue US”, a cui ha rilasciato un’intervista esclusiva dal titolo: “La rinascita di Adele. So cosa voglio. E so ancora meglio cosa non voglio”.

Dopo sei anni di assenza dal panorama musicale e due anni di divorzio, la cantante ha pubblicato un nuovo album “30” anticipato dal singolo “Easy on me”. L’artista ha dichiarato: “Con questo album vorrei spiegare a mio figlio Angelo chi sono, il momento che sto attraversando. Adesso ha nove anni, mi fa tantissime domande e non sempre riesco a rispondere. So quanto gli ha fatto male la rottura tra i genitori, ma vorrei mi perdonasse, io l’ho fatto perché avevo bisogno di felicità”.

Adele ha ribadito che la separazione da Simon Konecki, storico fidanzato prima di diventare marito, è stata un epilogo naturale: “Semplicemente non stavamo più bene insieme”. Adesso la felicità si chiama Rich Paul, noto procuratore sportivo, descritto come “premuroso, simpatico e intelligente, davvero fantastico”.

Adele e la perdita di peso

La cantautrice britannica, classe ’88, ha la voce di un usignolo e molti sono i suoi successi, da “Rolling in the deep” a “Skyfall”, ma nell’ultimo anno ha sorpreso il mondo con una notevole perdita di peso (45 kg) che esalta ancor di più i meravigliosi lineamenti del volto.

Anche di questo, Adele ha parlato con la rivista di moda: “Ne sono state dette tante, in realtà tutto è nato per controllare la mia ansia. Mi sono accorta che allenandomi stavo meglio, quindi non è stata una scelta legata al peso: forse avevo bisogno di una dipendenza che mi occupasse la mente, poteva essere anche l’uncinetto! Mi alleno due volte al giorno, mattina pesi e sera cardio, a volte riesco a inserirci anche una terza sessione. Quindi no, non faccio digiuni, casomai mangio di più perché brucio tanto. E il divorzio non c’entra nulla”.

