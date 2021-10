Charlène Wittstock

Venerdì la Principessa è stata sottoposta a intervento chirurgico in anestesia generale, il ritorno a Monte Carlo si allontana

Nuova operazione per Charlène Wittstock: il ritorno a casa si allontana. A sorpresa, venerdì 8 ottobre, la Principessa è stata sottoposta a un quarto intervento chirurgico, il terzo in anestesia generale.

È stato il portale “monacomatin.mc” a dare in anteprima la notizia, poi confermata da un comunicato della Fondazione della Principessa che ha sottolineato come si trattasse dell’ultima operazione: “Sua Altezza Serenissima la Principessa Charlene di Monaco sarà sottoposta ad anestesia generale per la sua ultima operazione che si svolgerà oggi. La Fondazione Principessa Charlene di Monaco augura il meglio per questo ultimo intervento e il suo pieno recupero”.

Charlène Wittstock e l’incontro con il nuovo Re degli Zulu

Al contrario il Palazzo dei Principi, sede della casa reale monegasca, non ha rilasciato alcuna nota ufficiale. Nonostante sapesse di dover tornare sotto i ferri, Charlène, mercoledì 6 ottobre, aveva presenziato a un incontro istituzionale con il nuovo Re degli Zulu, Misuzulu, mentre il 2 ottobre era stata lei stessa a postare sul suo profilo Instagram un’immagine mistica: rosario al collo e lettura della Bibbia.

In entrambi gli scatti, la moglie di Alberto II di Monaco appare molto dimagrita e provata da una guarigione tanto lunga quanto accidentata. L’ex nuotatrice, in Sud Africa da marzo per una campagna a tutela dei rinoceronti in via di estinzione, ha contratto una grave infezione otorinolaringoiatrica che l’ha costretta a un ciclo di interventi in sala operatoria e all’impossibilità di prendere un aereo per curarsi in Europa.

Tuttavia, la lunga permanenza nel Paese d’origine, le misteriose tribolazioni di salute e le due fugaci visite del marito con i figli hanno alimentato le voci di un esilio volontario quale anticamera di un divorzio imminente. Indiscrezioni che il Principe Alberto ha smentito categoricamente.

Pochi giorni fa il sovrano aveva dichiarato che si attendeva una nuova visita medica per confermare il rientro di Charlène alla Rocca e non era sfuggita ai media la mancanza di una data precisa o la conferma della deadline di fine ottobre, come annunciato a luglio. Questo terzo intervento sembra allontanare l’abbraccio con Alberto e i gemellini di 6 anni Jacques e Gabriella per l’ennesima volta. L’unico augurio è che sia l’operazione risolutiva.

