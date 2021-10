Lapo Elkann

Il rampollo della famiglia Agnelli ha pronunciato il fatidico “Sì” in Portogallo davanti a pochi intimi

44 anni e i fiori d’arancio con Joana Lemos, 48 anni. A dare in esclusiva la lieta novella è stato il portale “Portogallo, paese natale dell’imprenditrice ed ex pilota di rally. Lapo Elkann sposo. Per il suo compleanno, il rampollo della famiglia Agnelli, proprietaria della Fiat, si è regalato una doppia festa: le candeline per i suoie i fiori d’arancio con, 48 anni. A dare in esclusiva la lieta novella è stato il portale “ Whoopsee ” secondo cui la coppia si è sposata in, paese natale dell’imprenditrice ed ex pilota di rally.

Alla cerimonia, molto riservata, erano presenti solo i familiari e gli amici più stretti. La storia d’amore tra Lapo e Joana sembra una favola: dopo un passato burrascoso, fatto di eccessi che hanno messo a rischio la sua vita, il nipote prediletto dell’“Avvocato”, nel 2019, ha incontrato Lemos a una cena di beneficenza organizzata dalla famiglia in Portogallo e fin da subito scattò un’affinità enorme.

Lapo Elkann: amore e serenità con la sua Joana

In un’intervista esclusiva al settimanale “Chi” a inizio 2021, Elkann mostrò l’anello di fidanzamento donato a Joana, un pezzo unico in stile art déco realizzato in collaborazione con Damiani, e ne spiegò il profondo valore: “L’anello unisce tradizione e innovazione, passione e amore. La struttura intorno ai diamanti è in titanio, che è il simbolo della nostra unione perché è un materiale che deriva dal mondo dell’automobilismo, quindi rappresenta la forza del legame e le nostre passioni”.

Per Joana Lemos è il secondo matrimonio: per 18 anni è stata la moglie di Manuel Reymaro Nogueri dal quale si è separata nel 2014. È madre di Tomás e Martin, oggi adolescenti.

