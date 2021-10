Charlène Wittstock

Charlène di Monaco è riapparsa in uno scatto ufficiale al fianco di Sua Maestà Re HM Misuzulu kaZwelithini, nuovo sovrano degli Zulu

Charlène Wittstock riappare in un nuovo scatto ufficiale: questa volta non è più da sola ma è stata ritratta accanto a Sua Maestà Re HM Misuzulu kaZwelithini, nuovo sovrano degli Zulu dopo la dipartita del re Goodwill Zwelithini kaBhekuzulu.

Nella nota ufficiale, sull’account Instagram The African Royal Families, è stato specificato che “Sua Maestà ha incontrato Sua Altezza la Principessa Consorte Charlène di Monaco, Europa. Lei si trova in Sud Africa da marzo per ristabilirsi dopo un intervento chirurgico per sinusite”.

Charlène Wittstock ancora dimagrita e affaticata

La foto del nuovo re insieme alla principessa è dello scorso 5 ottobre e si può notare come Charlène appaia ancora dimagrita e affaticata. “Era un’amica stretta del re Goodwill Zwelithini kaBhekuzulu e ha partecipato ai suoi funerali” ha poi proseguito la nota ufficiale.

“La principessa è la nobile europea più vicina alle famiglie reali africane. Nata in Zimbawe e cresciuta in Sudafrica, è stata campionessa olimpica di nuoto. Anche se non è di colore, può essere considerata la prima africana moderna a sposare un rappresentante dell’aristocrazia europea. Parla fluentemente anche lo isizulu”.

Charlène ha dunque partecipato al funerale del sovrano di una delle tribù più potenti del Sudafrica: Goodwill Zwelithini kaBhekuzulu ha infatti regnato per 40 anni sul gruppo etnico locale più popoloso, che conta circa 12 milioni di persone. Il re, come annunciò il primo ministro ai suoi funerali, è morto di Covid-19.

