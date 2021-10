Beyoncé

Beyoncé spunta a sorpresa a Londra alla prima del film “The Harder They Fall”

Beyoncé protagonista a Londra alla prima del film “The Harder They Fall”, pellicola di apertura del London Film Festival. La star è apparsa a sorpresa, assieme al marito Jay-Z, e ha rubato la scena a tutti sul tappeto rosso.

Beyoncé e Jay-Z sul red carpet del London Film Festival

La cantante e attrice statunitense indossava un abito lungo nero di Valdrin Shahiti, avvolgente e asimmetrico. La stessa Beyoncé ha condiviso sui social alcuni scatti della serata, da sola e assieme a Jay-Z, anche lui elegantissimo in smoking.

“The Harder They Fall”, diretto da Jeymes Samuel con la sceneggiatura di Samuel e Boaz, racconta la storia del fuorilegge Nat Love, interpretato da Jonathan Majors, che quando viene a sapere che il suo nemico Rufus Buck (Idris Elba) sta per essere rilasciato di prigione, riunisce i suoi uomini per progettare la sua vendetta.

Un western di nuova generazione con un cast stellare: accanto a Majors e Elba ci sono, tra gli altri, Zazie Beetz, Delroy Lindo, LaKeith Stanfield e Danielle Deadwyler. La pellicola arriverà su Netflix il prossimo 3 novembre.

L’edizione 2021 del London Film Festival andrà avanti fino al 17 ottobre. Tra le pellicole più attese: “Drive My Car“, ispirato a una storia breve di Haruki Murakami, e “Benediction” Terence Davies, che esplora la vita di Siegfried Sassoon, noto poeta sugli orrori della Grande Guerra.

