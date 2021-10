Alessandro Borghese

Lo chef aprirà uno spazio “vivo” da mattina a sera a Ca’ Vendramin Calergi con affaccio sul canal Grande

Lo chef Alessandro Borghese apre un locale al Casinò di Venezia, ma non sarà un ristorante. Il figlio di Barbara Bouchet ha scelto il prestigioso piano terra di Ca’ Vendramin Calergi, sede del Casinò sulla Laguna, con affaccio sul canal Grande, per il suo nuovo progetto: non un ristorante a 5 stelle bensì uno spazio vivo, dalla colazione all’aperitivo.

Negli anni scorsi, il piano terra della struttura ospitava una discoteca, poi si era trasformato in un bar frequentato dal jet set internazionale che non disdegnava qualche puntata al Casinò e infine era stato abbandonato. L’attività non dovrebbe aprire prima di tre mesi ma Borghese, cuoco e già proprietario de “Il lusso della semplicità” nella city di Milano, ci sta lavorando da tempo.

Alessandro Borghese abbraccia la tradizione veneziana

Adesso è arrivata la firma sotto il contratto di affitto e l’attesa si sposta sulle abilità del simpatico e amatissimo conduttore del format Sky “4 Ristoranti”: la sua creatività quanto “cambierà” i piatti tipici veneziani? Come esalterà le materie prime locali?

Alessandro Borghese, nato a San Francisco 45 anni fa e definito lo chef “Rock&Social”, è stato premiato più volte per la qualità della sua cucina dove tradizione e innovazione diventano metodo, stile, arte e gusto. È sposato dal 2008 con Wilma Oliviero che lo ha reso padre di Arizona e Alexandra, mentre da una precedente relazione è nato Gabriel.

View this post on Instagram Un post condiviso da Alessandro Borghese Official (@borgheseale)

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata