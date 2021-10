Zendaya

La bellissima attrice ha stupito ancora una volta con una corazza metallica ai “Women in Film Awards”

Due anni dopo il bustino rigido total pink dello stilista Tom Ford, l’attrice di “Dune” e “Star Trek”, 25 anni, sta facendo discutere per un’altra “armatura”.

Sul red carpet dei “Women in Film Awards”, Zendaya ha indossato un lungo abito grigio di Loewe sormontato da una scintillante e ondulata “armatura” d’oro che proteggeva la maggior parte del busto.

A completare l’oufit un paio di décolleté metalliche Christian Louboutin e due orecchini rigidi fino alle spalle. Tuttavia la corazza Loewe non è stata modellata sulle sue misure, a differenza dell’indimenticabile bustier rosa da 15.000 dollari.

Zendaya e la scansione del suo seno

Fu proprio la star a rivelare in un’intervista a “British Vogue” che il team di Tom Ford fece un lavoro dal vivo: “Vennero a casa mia, io sono rimasta in topless nel mio salotto mentre avevano questa macchina che scansionava il seno per rilevare le misure esatte. Le mie tette sono immortalate per sempre nel cromo Tom Ford”.

L’incantevole Zendaya ama stupire: all’ultima Mostra del Cinema di Venezia ha lasciato tutti senza fiato con un abito di Valentino Haute Couture, di cui è testimonial, mentre ha sbalordito in Balmain nude look dall’effetto bagnato e con un collier di smeraldi da 93 carati alla premiere del film “Dune”.

View this post on Instagram

View this post on Instagram

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata