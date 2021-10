Damiano David, Instagram

Damiano David, cantante dei Måneskin, si è tatuato da solo, sulla pancia, il titolo del nuovo singolo

Damiano David, frontman dei Måneskin, ha voluto stupire fan e follower ancora una volta. E, per farlo, ha pubblicato un video sul canale Instagram della band nel quale si mostra mentre tatua sulla sua pelle il titolo del nuovo singolo “Mamma mia“, in uscita domani 8 ottobre.

Damiano si è fatto riprendere da uno dei suoi compagni mentre si tatua da solo e sembra essere decisamente divertito: poi, via a caricare il video sui canali ufficiali della band. Un gesto che ha immediatamente attirato l’attenzione del pubblico e dei fan.

Måneskin, Damiano David e i suoi tatuaggi

Evidentemente il nuovo singolo “Mamma mia” deve essere molto importante per l’artista, che non è nuovo a tatuaggi particolari e ricercati, con un significato nascosto. Come ad esempio la scritta “Boys don’t cry“, titolo di un brano dei The Cure nel quale si fa riferimento alla “mascolinità tossica”, che impone di non mettere a nudo le proprie fragilità. Un tattoo che aveva colpito molto positivamente fan e follower.

