Il principe Alberto di Monaco non si sbilancia sulla data del rientro: “Dipende da un controllo medico fra pochi giorni”

Quando Charlène Wittstock tornerà dai figli e dai suoi sudditi? La Principessa di Monaco era attesa a Monte Carlo per la fine di ottobre ma le ultime dichiarazioni del marito Alberto rimettono tutto in discussione.

Charlène Wittstock, non c’è ancora una data precisa per il rientro a casa

Se pochi giorni fa, in occasione dell’inaugurazione di un country club di lusso aveva rassicurato tutti (“Charlène sta molto meglio”) adesso, intervistato da Radio Montecarlo, la testa coronata ha spiegato che non c’è ancora una data precisa per rivedere alla Rocca la moglie, bloccata da sette mesi in Sudafrica in seguito a una grave infezione otorinolaringoiatrica che l’ha costretta a ben tre interventi chirurgici alla testa tra maggio e agosto.

Sua Altezza Serenissima ha dichiarato: “Per Charlène ci sono state diverse complicazioni, fra pochi giorni sarà sottoposta a un controllo medico. Presto tornerà a casa”. Dunque solo la nuova visita potrà far staccare a Charlène il biglietto per il ricongiungimento con il marito e i gemellini di sette anni Jacques e Gabriella.

Nelle parole di Alberto II c’è una moderata fiducia anche se in questa vicenda non sono mancati i colpi di scena. L’ex olimpionica di nuoto era andata nel Paese d’origine per sostenere la campagna della sua Fondazione a tutela dei rinoceronti in via di estinzione a causa del bracconaggio, poi una brutta caduta le aveva provocato un’infezione a naso, gola e orecchie così seria da richiedere un’operazione chirurgica, alla quale sono seguiti ulteriori interventi e una serie di complicazioni fino al collasso del 1° settembre.

Nel giorni scorsi, Charlène ha pubblicato una foto sul suo account Instagram dove, seppur ancora visibilmente provata, sorride mentre legge la Bibbia. “Dio vi benedica” ha scritto la Principessa nella sua nuova versione mistica.

