L'attrice e la conduttrice si sono godute una soleggiata domenica in giro per le strade di Roma, poi una passeggiata in un parco

Una domenica all’insegna della spensieratezza per Serena Autieri e Michelle Hunziker: le due amiche hanno approfittato di una bellissima giornata di sole per passare del tempo insieme.

L’attrice e la conduttrice, con famiglia al seguito, hanno prima pranzato in un ristorante al centro di Roma, poi hanno trascorso alcune ore in un parco fuori dalla Capitale.

Le due inseparabili amiche sono state paparazzate mentre passeggiano per le vie del centro di Roma: come mise Michelle ha scelto pantaloni gialli e camicia celeste mentre Serena ha optato per un look total white.

Il grande assente è stato Tomaso Trussardi: ma, nonostante ciò, non sono mancate allegria e divertimento, soprattutto per Sole e Celeste, figlie di Michelle e Tomaso e Giulia Tosca, figlia di Serena e Enrico Griselli.

Michelle Hunziker e Serena Autieri, amiche per la pelle da sempre

Dopo il pranzo e la passeggiata per le vie della Capitale, la “famiglia allargata” si è spostata al parco del Tevere Extreme dove le piccole si sono cimentate con una lezione di sci nautico. Ed è proprio dal pontile che le due amiche hanno approfittato per scattare una foto insieme, con obbligatoria dedica social: “Pochi momenti rubati ai rispettivi impegni… ma quanto sono preziosi” ha scritto Michelle. Mentre Serena ha poi aggiunto: “Gioia e leggerezza con te… ti voglio bene sorella“.

