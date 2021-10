Marco Bocci e Laura Chiatti

La bella attrice umbra ha postato su Instagram due storie d’amore per il marito che la dirigerà nel prossimo film

Laura Chiatti, bionda per esigenze di copione, fa una nuova dedica al marito Marco Bocci. La magnetica attrice, nata a Castiglione del Lago, ha pubblicato sul suo account Instagram alcune storie che raccontano del momento d’oro in famiglia. Prima un selfie con Bocci e uno dei figli con la scritta “Tra i due litiganti” e a seguire “… il terzo magna”, con una foto del secondogenito che ride con una banana in mano.

Istantanee di felicità sottolineate dalle due canzoni d’amore che Fedez ha scritto per la moglie Chiara Ferragni: la nuovissima “Meglio del cinema” con il ritornello “Giuro mi fai venire voglia di futuro” e quella di un anno fa“Bella storia”.

Laura Chiatti sul set con il marito Marco Bocci

Nei giorni scorsi, Laura Chiatti, con uno scatto a sorpresa, ha mostrato un copione e rivelato: “Pronto a dirigermi, Marco Bocci?”. Dunque una delle coppie più affascinanti e talentuose del panorama cinematografico italiano condividerà anche il lavoro oltre all’intimità domestica.

A quanto pare è arrivata l’occasione giusta dopo aver annunciato la collaborazione per il film “A Tor Bella Monaca non piove mai“, che però non andò in porto (il ruolo fu assegnato a Antonia Liskova). Laura Chiatti e Marco Bocci si sono conosciuti nel 2013 e sposati nel 2014 nella Basilica di San Pietro a Perugia. Poco dopo sono diventati genitori di Enea e Pablo.

