Jake Gyllenhaal

L’attore ha confessato che la sua “cotta” per la collega lo ha messo in difficoltà sul set di “The Good Girl”

“Girare le scene di sesso con Jennifer Aniston “è stata una tortura, sì lo era”. Lo ha confessato Jake Gyllenhaal nel corso di un’intervista a “The Howard Stern Show”, ammettendo che, quando ha lavorato con l’attrice in “The Good Girl” aveva una “cotta” per lei.

La star di “The Guilty“, 40 anni, ha parlato della sua collega e co-protagonista in quella pellicola, uscita nel 2002 e diretta da Miguel Arteta, e ha ammesso che è stato difficile girare le scene d’amore con Jennifer Aniston, 52 anni, a causa della sua infatuazione per lei.

“Le scene d’amore sono imbarazzanti, perché ci sono forse 30, 50 persone che le guardano? Questa cosa non mi eccita”, ha spiegato Gyllenhaal. “Quindi per me è stranamente meccanico. Ed è come una danza, una scena di combattimento, stai coreografando”, ha aggiunto l’attore.

Jake Gyllenhaal e la cotta per Jennifer Aniston

Nel 2016, Gyllenhaal ha rivelato per la prima volta la sua cotta per la star di “Friends” al magazine “People”: “Dirò che ho avuto una cotta per lei per anni. E lavorare con lei non è stato facile…”. L’attore aveva anche ammesso di non essere un fan della sitcom ma di essere rimasto sbalordito da Jennifer Aniston, dalla “personalità e dai film in cui era protagonista”.

Jake Gyllenhaal ha recentemente fatto la sua prima apparizione sul red carpet con la fidanzata, la modella Jeanne Cadieu, mentre Jennifer Aniston ha invece affermato di essere pronta per uscire di nuovo con qualcuno.

View this post on Instagram Un post condiviso da Jake Gyllenhaal (@jakegyllenhaal)

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata