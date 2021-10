Dele Alli

Dopo il bacio di 5 mesi fa, procede a gonfie vele la storia d’amore tra il centrocampista del Tottenham e la figlia di Pep Guardiola

Dele Alli e Maria, la figlia dell’allenatore Pep Guardiola, sono una coppia? Da mesi si rincorrono le voci di un amore tra la studentessa spagnola, 20 anni, e il centrocampista degli Spurs, 25 anni e ieri è arrivata una nuova conferma.

I due hanno pranzato da soli in uno dei ristoranti dell’esclusiva Mayfair di Londra dopo aver preso un caffè da Starbucks. Un appuntamento romantico terminato con una fuga in macchina lontano da occhi indiscreti e dai flash dei fotografi.

Dele Alli e la storia con la modella Ruby Mae

A raccontare l’incontro in esclusiva è il “Daily Mail on line” che ricorda anche come Dele fosse distrutto per la fine della lunga storia d’amore con la modella Ruby Mae. La primogenita del tecnico del Manchester City e Dele Alli starebbero insieme da 5 mesi, da quando sono stati fotografati mentre si baciavano a una festa.

View this post on Instagram Un post condiviso da 👑 maria guardiola 👑 (@maria.guardiiola)

Al momento però i due giovani non hanno ufficializzato il legame preferendo mantenere un profilo basso. Il “Daily Mail on line” ha contattato l’addetto stampa del calciatore per avere la conferma, ma la risposta è stata un secco “no comment”.

La lussuosa zona del West End è un luogo popolare tra le celebrità e i calciatori della Premier League e, spesso, qui si ritrovano artisti del calibro di Justin Bieber, Anthony Joshua, Drake e Novak Djokovic.

