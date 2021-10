William Shatner

L‘impresa di Jeff Bezos lancerà nello spazio l’attore canadese, famoso per il suo ruolo nella serie televisiva “Star Trek”

Non sarà l’Enterprise ma comunque potrà dimostrare di saper stare nello spazio. William Shatner, infatti, andrà davvero in orbita, il prossimo 12 ottobre, a bordo della New Shepard di Blue Origin.

L’attore canadese, famoso per aver interpretato il capitano James T. Kirk nella serie televisiva “Star Trek”, ha 90 anni e diventerà così la persona più anziana a volare nello spazio, superando il leggendario aviatore Wally Funk, che ha volato sul primo volo con equipaggio di New Shepard la scorsa estate.

Blue Origin è l’azienda che Jeff Bezos, fondatore di Amazon, ha creato nel 2000 per programmare voli sub-orbitali con New Shepard. Dopo molti anni di voli di prova, il veicolo ha portato i suoi primi passeggeri umani nello spazio nel luglio scorso con un equipaggio composto da Funk, Jeff Bezos, suo fratello Mark Bezos e un adolescente olandese, Oliver Daemen.

William Shatner nello spazio il 12 ottobre

Secondo “TMZ”, Shatner sarà sul prossimo volo programmato di New Shepard, previsto per il 12 ottobre, e partirà dalla struttura di lancio di Blue Origin nel Texas occidentale.

Il volo di Shatner sarà filmato come parte di un documentario e l’attore sarà affiancato da altri due “turisti” dello spazio, annunciati in precedenza dalla stessa Blue Origin: Chris Boshuizen, un ex ingegnere della NASA che ha co-fondato la piccola società satellitare Planet Labs, e Glen de Vries, co-fondatore della società di software Medidata e vicepresidente di “Life Sciences & Healthcare”.

Secondo quanto annunciato da Blue Origin, Audrey Powers, vicepresidente della missione e delle operazioni di volo della compagnia, sarà il quarto passeggero del volo.

