Walter Nudo

Il vincitore de “L’Isola dei Famosi” e del “GFVip3” ha rivelato di non aver avuto rapporti intimi per oltre un anno

“Non faccio sesso da un anno e mezzo”. Walter Nudo, il vincitore dei reality “L’Isola dei Famosi” e “GF Vip 3”, è stato ospite di Mara Venier a “Domenica In”. Ha ripercorso la propria carriera e soprattutto ha confermato la sua volontà di lasciare il mondo dello spettacolo per “ricercare il suo vero io” dopo aver superato un serio problema di salute.

Tuttavia durante la puntata, il sex symbol, nato in Canada 51 anni fa, ha rivelato: “Non faccio sesso da un anno e mezzo” e Mara Venier ne ha approfittato per approfondire la confessione hot: “Sì, questo lo scrivi nel libro appena uscito e che ho letto, ma allora? Voglio dire… Adesso hai ripreso?”. Nudo ha sorriso sornione: “Ogni tanto sì”, anche se non ha voluto aggiungere ulteriori dettagli.

Walter Nudo: mai senza le ciabatte

La presenza di Walter Nudo negli studi Rai, intitolati a Fabrizio Frizzi, ha suscitato una certa ilarità sui social per l’outfit: camicia bianca aperta sul petto leggermente abbronzato, pantaloni neri e un paio di infradito ai piedi. Le ciabatte di plastica sono un must have per l’ex modello che un mese fa le aveva indossate sul red carpet del Festival di Venezia sotto giacca e pantaloni eleganti. Quando si dice: voler stare “comodi”…

