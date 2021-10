Royal Family

Tina Brown, ex direttrice di “Vanity Fair America”, pubblicherà nel 2022 un nuovo volume sulla vita segreta dei Windsor

Buckingham Palace si prepara a un nuovo terremoto mediatico. Tina Brown, ex direttrice di “Vanity Fair America” pubblicherà un nuovo libro dal titolo “The Palace Papers: Inside The House Of Windsor – The Truth And The Turmoil” (in italiano “Le carte del palazzo. Dentro la casa dei Windsor – La verità e il tumulto”).

L’autrice, già invisa a Corte per l’esplosiva biografia sulla principessa del Galles Diana, ha promesso che sarà un volume “molto dettagliato e intimo sui Windsor con potenti rivelazioni” e “cambierà per sempre la percezione della royal family”.

Premesse che non promettono nulla di buono per la regina, 94 anni, già alle prese con i continui attacchi dei bizzosi Duchi di Sussex Harry e Meghan. Il libro sarà pubblicato nell’aprile 2022 e, insieme alla temutissima biografia del principe Harry, potrebbe oscurare i festeggiamenti per il Giubileo di Platino, i settant’anni sul trono di Elisabetta II.

La “vera storia” della Royal Family

Secondo “The Telegraph”, il volume ha l’ambizione di raccontare la vera storia della famiglia reale dalla morte di Lady D, di approfondire i motivi della faida tra i fratelli William e Harry e le cause della “Megxit”, l’addio dei Sussex al Regno Unito per una vita economicamente indipendente in America.

Il capitolo peggiore però potrebbe essere quello dedicato ad Andrea di York, terzogenito della Regina alle prese con i guai giudiziari dello scandalo Epstein e al quale la regina sta pagando milioni di spese legali. Insomma, trema il balcone di Buckingham Palace perché Tina Brown, già direttrice di Tatler, Vanity Fair America e New Yorker, è nota per non fare sconti alle teste coronate.

View this post on Instagram Un post condiviso da Windsor Royal Family (@windsor.royal.family)

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata