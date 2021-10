Kim Kardashian

L’imprenditrice americana ha pubblicato su Instagram una rara foto del fratello Rob felice e sorridente



foto con il fratello Rob. Dopo la lunghissima interruzione di Facebook, Instagram e WhatsApp, questa notte la modella e fondatrice di Skims, 40 anni, è riapparsa su Instagram in compagnia delle sue “due coppie favorite”, come ha scritto lei stessa nella caption del post. Kim Kardashian sorprende i fan pubblicando una rarità: unacon il. Dopo la lunghissima interruzione diInstagram e WhatsApp, questa notte la modella e fondatrice di Skims, 40 anni, è riapparsa su Instagram in compagnia delle sue “due coppie favorite”, come ha scritto lei stessa nella caption del post.

Kim Kardashian: scatti di famiglia su Instagram

In una foto ci sono Kourtney Kardashian e il fidanzato Travis Barker e in un’altra la sorella Khloé Kardashian accanto al fratello minore Rob molto sorridente: una vera e propria chicca considerando la riservatezza del 34enne. Il creatore della linea di calze “Arthur George” è apparso sui social l’ultima volta a giugno in un selfie delle sorelle in occasione di una festa di compleanno.

È stata Khloé a rivelare nel reality “Keeping Up With the Kardashians” che Rob non amava le luci della ribalta bensì uno stile di vita solitario. “Non si tratta tanto dell’aspetto fisico – disse Khloé Kardashian riferendosi alle lotte passate di Rob con il suo peso – quanto alla paura che le donne avrebbero potuto usarlo per mettersi in mostra”.

Rob Kardashian è considerato molto sexy, ma non ha avuto fortuna in amore. È stato fidanzato con Adrienne Bailon dal 2007 al 2009, nel 2012 ha avuto un flirt con la cantante Rita Ora e nel 2016 si è innamorato della modella Blac Chyna, dalla quale si è separato dopo pochi mesi dalla nascita della figlia Dream Renée Kardashian.

View this post on Instagram Un post condiviso da Kim Kardashian West (@kimkardashian)

