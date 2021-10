Ignazio Moser

Figlio del campione Francesco Moser e fidanzato di Cecilia Rodriguez, Ignazio ha annunciato di dover lasciare i social per motivi di salute

Ignazio Moser abbandona temporaneamente i social per alcuni problemi di salute. Non è ancora chiaro cosa stia affliggendo l’ex ciclista e volto televisivo, né lui ha voluto descrivere nel dettaglio quali siano i sintomi del suo malessere: l’unica precisazione fatta è che deve prendere una pausa dai social, dove ha un’enorme visibilità grazie ai 1.106.400 fan che lo seguono.

“Purtroppo, ho dei piccoli problemi di salute che mi stanno dando noia da ormai parecchi giorni, sto cercando di capire cosa sia e come curarmi… Spero non sia niente di preoccupante ma staccherò tutto per alcuni giorni. Vi terrò aggiornati” ha scritto in una delle storie pubblicate sul suo profilo Instagram.

Un annuncio che ha sin da subito allarmato moltissimi dei suoi follower: ma, prima di fasciarsi la testa, sarà utile far passare alcuni giorni e attendere che sia proprio lui a rendere chiara la situazione, facendo luce sulle sue condizioni di salute.

Ignazio Moser, la fidanzata rassicura sulle sue condizioni

Al momento nessuno della sua famiglia ha commentato la notizia. Ma, a rassicurare tutti, c’è il fatto che la sua fidanzata, Cecilia Rodriguez, è volata a Parigi per la Fashion Week e sul suo profilo Instagram continua a postare numerose foto. Un segnale che fa ben sperare i fan sulla natura dei problemi del bell’Ignazio.

