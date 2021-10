Greta Scarano

La bella attrice romana e il regista salernitano hanno fatto le pubblicazioni al comune di Roma

Nozze per Greta Scarano e Sydney Sibilia. Il settimanale “DiPiù” ha scoperto che l’attrice romana e il regista salernitano hanno affisso le pubblicazioni al comune di Roma. La data non c’è, ma è chiaro che il matrimonio si celebrerà in tempi brevi.

Un deciso ripensamento per la bella Scarano ch, solo pochi mesi fa, aveva dichiarato di non volersi sposare: “Il matrimonio? Non ci penso proprio. Sposarmi mi metterebbe in imbarazzo: l’idea che quel giorno tutti aspettino l’arrivo della sposa non fa per me”. E invece qualcosa ha fatto scattare la molla…

Greta Scarano, l’amore sul set di “Smetto quando voglio”

Scarano ha incontrato l’amore della sua vita quattro anni fa sul set del film “Smetto quando voglio”, che Sibilia ha diretto e sceneggiato e alla quale sono seguiti “Smetto quando voglio – masterclass” e “Smetto quando voglio – Ad honorem”.

Il futuro marito, Sydney Sibilia, classe 1981, è nato a Salerno, ha fatto il debutto dietro la macchina da presa per la pubblicità e dal 2014 si è dedicato ai lungometraggi. Greta, 35 anni, è uno dei volti più intensi del panorama cinematografico italiano: protagonista di fiction e serie tv, da “Un Posto al Sole” a “Squadra Antimafia”, ha interpretato anche Ilary Blasi nella docufiction sullo storico capitano della Roma Francesco Totti.

