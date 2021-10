Elisabetta II

Vancanze finite per la Regina che è rientrata al castello di Windsor dove l’attende un’agenda fitta di impegni

Instancabile Elisabetta. A 95 anni, The Queen ha concluso le sue vacanze nell’amata tenuta di Balmoral, in Scozia, ed è tornata al castello di Windsor per riprendere il lavoro.

apertura del parlamento scozzese, ha affermato: “Ho un profondo legame affettivo con questi posti. Spesso si dice che le persone fanno il posto e in nessun altro luogo è vero più che in Scozia. Qui ho Prima di salutare le highlands, sua Maestà nel discorso didel, ha affermato: “Ho un profondo legame affettivo con questi posti. Spesso si dice che le persone fanno il posto e in nessun altro luogo è vero più che in Scozia. Qui ho tanti ricordi felici insieme al Principe Filippo”. Un riconoscimento importante perché è la prima volta che parla in pubblico dell’adorato marito scomparso all’età di 99 anni ad aprile 2021.

Elisabetta II, tutti i prossimi impegni istituzionali

Lasciata la Scozia e archiviata la nostalgia, la Regina ha ripreso in mano l’agenda degli appuntamenti istituzionali. Domani con il quartogenito Edoardo di Wessex darà il via al “Queen’s Baton Relay”, ovvero la staffetta che porterà il bastone reale (proprio come accade per la torcia olimpica) in giro per il mondo fino ai prossimi Giochi del Commonwealth, in programma a Birmingham tra luglio ed agosto 2022.

Il 12 ottobre la Regina e la figlia Anna presenzieranno, nell’Abbazia di Westminster, alle celebrazioni per il centenario della Royal British Legion mentre il 19 ottobre Elisabetta II terrà un ricevimento al Castello di Windsor nell’ambito del Global Investment Summit. Un turbinio di impegni in due settimane a cui seguirà un novembre ancora più frenetico in vista della pausa natalizia.

