Can Yaman e Francesca Chillemi

I due attori si sono immortalati mentre cenavano insieme in un ristorante di Palermo

Sorrisi e sguardi decisamente complici per Can Yaman e Francesca Chillemi: i due, che stanno girando insieme una nuova fiction (dal titolo “Viola come il mare“, le cui riprese sono iniziate di recente a Mondello), hanno cenato insieme a Palermo.

Una serata piacevole ma del tutto innocente, che l’attore turco ha voluto immortalare postando una foto sul suo profilo Instagram con l’emoticon di due calici pronti al brindisi, che suggellano un’amicizia e l’inizio di una bella collaborazione professionale.

La cenetta intima tra i due non è passata di certo inosservata, così come i sorrisi e gli sguardi profondi: e così gli utenti si sono letteralmente scatenati. Ma, nonostante fan e follower vedano già una nuova love story, tra Can Yaman e Francesca Chillemi ci sarebbe solo una bellissima intesa tra colleghi.

Can Yaman, love story con Diletta Leotta conclusa

Certo, Can è single da poco: Diletta Leotta nei giorni scorsi aveva affermato che “l’amore ti capita, non puoi decidere. A me è capitato di innamorarmi”, riferendosi chiaramente alla sua recente relazione con l’attore ma lasciando intendere che ormai è tutto finito.

Ma c’è anche da dire che la bella Francesca è felicemente fidanzata con l’imprenditore Stefano Rosso, dal quale ha avuto una bambina (Rania) che è nata nel 2016.

La complicità tra i due attori, dunque, esiste ed è evidente ma il loro è un rapporto esclusivamente e strettamente professionale. Con buona pace dei fan più maliziosi, che già vedevano la sostituta di Diletta Leotta al fianco dell’attore turco…

View this post on Instagram Un post condiviso da Can Yaman (@canyaman)

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata