Pete Doherty, Instagram

Le nozze si sono celebrate a Etretat in Normandia davanti a pochi familiari e amici

Il cantante Pete Doherty, 42 anni, e la compagna Katia de Vidas si sono uniti in matrimonio con una cerimonia segreta riservata a pochi intimi amici.

La coppia è legata dal 2012 ma solo pochi gironi fa avevano ufficializzato l’amore con un meraviglioso anello mostrato sui social. Dal fidanzamento alle nozze il passo è stato brevissimo.

Pete Doherty e le nozze segrete anche per la famiglia

E, soprattutto, ha preso i parenti in contropiede come ha scritto la cugina di lei, Julia Mallet, che su Facebook ha postato la prima foto del fatidico sì con una caption divertita: “Quando scopri che tua cugina si è sposata durante la notte! Congratulazioni Katia e Pete Doherty!”.

A seguire ecco gli scatti di AmyJo Doherty, la sorella del cantante, ex frontman dei Libertines. Le nozze si sono svolte in una tiepida giornata di inizio autunno in Francia, per la precisione in un hotel che un tempo era un castello davanti alla spiaggia di Etretat, in Normandia, dove la coppia vive da tre anni.

I tabloid britannici hanno scoperto che all’evento erano stati invitati pochi amici e familiari stretti oltre a Jacquiline, la mamma di Pete, e i membri dei Libertines. Pete Doherty è stato fidanzato della modella Kate Moss e di Amy Winehouse e ha due figli, mentre Katia de Vidas suona pianoforte e tastiera nella band Puta Madres di Doherty, l’ ex poeta maledetto del rock con un passato di droga e alcol da cui è completamente uscito.

View this post on Instagram Un post condiviso da Pete Doherty (@pete_doherty_for_lovers)

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata