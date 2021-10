Jennifer Lawrence

La star di “Hunger Games” e l’amica Amy Schumer sono scese in piazza a New York per “Rally for Abortion Justice”

Al corteo a favore dell’aborto spunta Jennifer Lawrence incinta. Sabato 2 ottobre, l’attrice di “Don’t Look Up” e la comica Amy Schumer si sono unite per partecipare a “Rally for Abortion Justice” che si è svolto per le strade di New York.

È stata proprio la Schumer a pubblicare sul suo account Instagram una foto con l’amica di vecchia data alla Women’s March, manifestazione sostenuta da Planned Parenthood, accompagnata da una caption ironica: “Non ho un utero e lei è incinta, ma noi siamo qui fuori”.

Nello scatto, la comica ha in mano un cartello che ricorda: “L’aborto è essenziale”, mentre l’ex interprete di “Hunger Games” ha lanciato un altro messaggio: “Le donne non possono sentirsi libere se non hanno il controllo del loro corpo”.

Il giorno prima di prendere parte all’importante manifestazione, la star di “I Feel Pretty” aveva scritto: “Tutti meritano di avere un aborto sicuro e sostenuto, in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo. Ci riuniamo in tutto il paese per difendere i nostri diritti“.

E così è stato. Un mese fa, Amy Schumer in una clip social aveva rivelato di aver subito l’asportazione dell’utero e dell’appendicite a causa dell’endometriosi: “Il medico ha trovato 30 macchie di endometriosi. Mi ha rimosso l’appendice perché l’endometriosi l’aveva attaccata”.

Jennifer Lawrence e il primo figlio con il marito Cooke Maroney

Al contrario Lawrence è in attesa del primo figlio dal marito Cooke Maroney, da lei stessa definito come “la miglior persona che io conosca”. I due si sono sposati a ottobre 2019 nel Rhode Island e sono molto riservati: non hano mai parlato pubblicamente o postato immagini della gravidanza.

