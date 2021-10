Gabriel Garko

L'attore lo ha detto nel corso di un’intervista nella quale ha parlato di amore, famiglia, affetti ma anche di esperienze passate dolorose

“Non sono single. Ho una storia da poco, ma è iniziata molto bene sia dal punto di vista caratteriale che intellettuale. Ha 36 anni, non c’entra nulla con la mia professione e non fa il modello come qualcuno ha scritto”. Lo ha confessato Gabriel Garko, ospite a “Verissimo”, nel corso di un’intervista nella quale ha parlato di amore, famiglia e affetti ma anche di esperienze passate dolorose.

“Sono stato molestato. Non l’ho mai raccontato a nessuno, nemmeno a mia madre e non ho mai denunciato“, ha detto l’attore, parlando delle molestie subìte nella sua vita.

“Mi è capitato la prima volta quando avevo nove anni. Non è stata una molestia arrivata alla fine. Poi nella vita mi è successo diverse volte. Succede anche quello, purtroppo, l’importante è riuscire a uscirne. Nel mio libro racconto l’esperienza subìta quando avevo 16 anni, quel giorno ho iniziato a fumare”, ha detto ancora Garko. “Non ho mai denunciato, mai raccontato, la prima volta l’ho fatto nel mio libro”, ha detto ancora l’attore.

Gabriel Garko: “Se avessi potuto adottare un bambino l’avrei fatto subito!”

Nel corso dell’intervista con Silvia Toffanin, infine, Gabriel Garko, ha parlato nuovamente del suo desiderio di paternità, ammettendo: “Penso che sarei un buon papà, ma avrei molta paura della società attuale. Nel momento in cui ci penserò veramente, e sarà entro quest’anno, capirò cosa posso o non posso fare. Avessi potuto adottare da single lo avrei fatto subito, dovrebbero cambiare alcune leggi in Italia”.

