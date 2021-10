Charlene Wittstock

In un post su Instagram nuove immagini della principessa di Monaco, in una veste misteriosa e mistica

Charlene Wittstock torna a farsi vedere sorridente e apparentemente serena in una fotografia pubblicata su Instagram. Dopo il collasso di inizio settembre e il nuovo ricovero in una clinica in Sudafrica, la principessa sembra stare meglio.

Charlene si trova nel suo paese d’origine dalla scorsa primavera e, secondo la versione ufficiale più volte ribadita dal Principato, si sta riprendendo da una brutta infezione otorinolaringoiatrica, che l’ha costretta a subire anche tre interventi.

Dopo gli scatti pubblicati a fine agosto, in occasione del ricongiungimento con i figli e con il marito Alberto, che l’avevano raggiunta in Sudafrica per alcuni giorni, Charlene Wittstock ha pubblicato, adesso una sua nuova fotografia.

Charlene Wittstock: su Instagram una foto mistica e misteriosa

Nello scatto la principessa è seduta ad un tavolo, sorridente, ha davanti a sé un libro aperto e indossa una maglietta nera sulla quale spicca quello che sembra un rosario. “God Bless” recita la caption, quindi “che Dio vi benedica”. Un post non chiarissimo, dunque, ma che in ogni caso tranquillizza in merito alle sue condizioni di salute.

Nelle scorse settimane, lo stesso Alberto, al magazine “People”, ha ribadito che la moglie si era recata in Sudafrica per la sua Fondazione contro il bracconaggio dei rinoceronti in via di estinzione e per stare con la famiglia.

Una brutta infezione otorinolaringoiatrica seguita da una serie di eventi e complicazioni l’hanno portata a subire tre interventi chirurgici. “Dopo gli ultimi consulti medici, siamo fiduciosi di ridurre il lasso di tempo del ritorno”, aveva detto Alberto, prima del collasso che porterà, molto probabilmente, a un ulteriore allungamento dei tempi di rientro di Charlene.

