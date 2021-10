Buckingham Palace

Jack Brooksbank, marito di Eugenia di York, ha parlato di un tunnel segreto che parte da Buckingham Palace

Nei sotterranei di St. James’s Palace, a pochissima distanza da Buckingham Palace, c’è un tunnel che porta direttamente al Dukes Bar, un famoso locale londinese. A svelarne l’esistenza è stato l’imprenditore Jack Brooksbank, marito di Eugenia di York, secondogenita di Andrea di York e Sarah Ferguson.

Parlando di labirinti e cunicoli segreti a corte durante un evento organizzato a Kensington per un brand di tequila, Jack Brooksbank si è lasciato sfuggire: “Non l’ho ancora provato, ma mi piacerebbe molto farlo”.

Il fitto labirinto di tunnel sotterranei di Buckingham Palace

Non è dato sapere se il tunnel in questione sia mai stato usato dai residenti di St James’s Palace (attualmente sono Beatrice di York e Anna d’Inghilterra) ma, di certo, non è la prima volta che si parla di fitto labirinto di tunnel sotterranei che collegherebbe (il condizionale è d’obbligo) tutte le residenze reali al parlamento e ad altri palazzi londinesi.

Il Dukes Bar, invece, si trova nel prestigioso Dukes Hotel ed è famoso per i suoi cocktail ma, soprattutto, per i suoi Martini, più volte definiti dagli esperti del settore come tra i migliori al mondo.

Della notizia sarà felice la regina Elisabetta: infatti, come ha svelato tempo fa la cugina Margaret Rhodes, la regina ama concedersi un Martini ogni sera, preparato con tutte le attenzioni del caso da uno dei suoi valletti.

