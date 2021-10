Barack Obama

L’ex presidente degli Stati Uniti e la moglie hanno condiviso sui social romantici post in occasione dell’anniversario

“Buon anniversario, Michel! Negli ultimi 29 anni ho amato osservare il mondo mentre ti conosceva non solo come figlia del South Side, ma come madre, avvocato, dirigente, autrice, First Lady e mia migliore amica. Non riesco a immaginare la vita senza di te”.

Con questo post e un romantico scatto di coppia, sul divano, l’ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama, 60 anni, ha festeggiato i 29 anni di matrimonio con la moglie Michelle.

La coppia si è sposata il 3 ottobre 1992 e ha due figlie, Malia, 23 anni, e Sasha, 20. L’anno scorso, Barack Obama e Michelle avevano approfittato del loro anniversario per spingere al voto gli americani alle elezioni presidenziali. Quest’anno, invece, i loro messaggio sono più romantici e pieni di ricordi.

Anche Michelle Obama, infatti, ha pubblicato sui social un romantico post, con due scatti. Una foto attuale, la stessa pubblicata dal marito, e una foto di loro due da giovani, sempre su un divano. “Come è iniziato e come sta andando”, ha scritto Michelle, aggiungendo: “Buon anniversario, Barack—ti amo!”.

Barack e Michelle Obama si sono incontrati nell’estate del 1989 mentre lui lavorava presso la società di consulenze legali Sidley Austin di Chicago, dove Michelle lavorava come avvocato associato. Si sono sposati nel 1992 alla Trinity United Church of Christ di Chicago.

