Justin Bieber

L’anniversario è stato ricordato dalla modella con un romantico post su Instagram

Una serie di foto in bianco e nero del loro matrimonio nel Sud Carolina, con la semplice caption “9.30”, ovvero “30 settembre”. CosìHailey Baldwin ha festeggiato il secondo anniversario di nozze con Justin Bieber.

Quella del 30 settembre 2019 rappresenta la data della vera e propria cerimonia di nozze per la coppia. Justin Bieber e Hailey Baldwin, infatti, i sono sposati civilmente a fine 2018, pochi mesi dopo essersi fidanzati ufficialmente. Nel settembre 2019, poi, si è svolta una sontuosa cerimonia con amici e parenti in una splendida location, al tramonto nella Carolina del Sud, come mostrano anche gli scatti pubblicati su Instagram.

Il cantante e la modella hanno da sempre abituato i fan e i follower a scambi di messaggi romantici, scatti di coppia e dediche via social.

Justin Bieber: i post pubblicati nel giorno dell’anniversario di nozze

Justin Bieber ha, invece, scelto di pubblicare un post sulla sua relazione con Dio nel giorno del suo anniversario di matrimonio. Nessun messaggio o riferimento specifico alla moglie Hailey, dunque, ma una scritta su fondo nero: “Gesù mi ama”. Bieber ha condiviso, poi, una storia e un post più lungo, nel quale spiega come Dio lo avrebbe “perdonato” per le sue azioni passate e lo stia attualmente guidando sulla strada giusta, qualunque essa sia.

