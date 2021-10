Georgette Polizzi

L’influencer ha svelato di essere al settimo cielo per la dolce attesa nonostante soffra di sclerosi multipla

“Questa figlia è un miracolo”. A dare la notizia in esclusiva al settimanale “Oggi“ è Georgette Polizzi che ha così confermato di essere in dolce attesa. Nel 2018 le era stata diagnosticata la sclerosi multipla e, dopo un percorso estremamente difficile, oggi è arrivata la felice notizia: l’influencer e stilista è appena entrata nel quarto mese di gravidanza e la piccola nascerà a marzo.

Georgette Polizzi e l’amore che non ha mai avuto

“Speravo tanto che fosse una bambina. Fin da quando ero piccola, ho sempre sognato di avere una figlia, per rispecchiarmi in lei, per darle l’amore che non ho mai avuto e cambiare il destino. Col suo percorso, esorcizzerò il mio” ha raccontato a Oggi, riferendosi alla sua infanzia molto travagliata (Georgette non ha mai conosciuto il padre mentre sua madre, morta in circostanze misteriose, la picchiava).

“Mi sono affidata alla procreazione medicalmente assistita. La mia infertilità non era causata dalla sclerosi multipla, ma da un intervento che ho subito in passato” ha svelato. “Per la sclerosi, però, ero in cura con un farmaco che non è compatibile con la gravidanza. Quindi ho dovuto sospenderlo e aspettare un anno. Poi ho intrapreso una nuova terapia a base di interferone, che mi ha demolito. Gli effetti collaterali li avevo tutti: dolori alle ossa, nausea, vomito. Ma il mio sogno era così grande che non ho neanche mai pensato di mollare”.

Poi un accenno alla reazione iniziale di suo marito Davide Tresse, modello, influencer ed ex concorrente di “Temptation Island”: “Gli ho fatto trovare il test sulla scrivania, ma è rimasto freddino. Sul momento ci sono rimasta male. Poi ho capito che lo ha fatto per proteggermi, temeva che le cose potessero andare di nuovo male. Ora che tutto sta andando bene, è felicissimo”.

