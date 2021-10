Britney Spears

La popstar e il fidanzato Sam Asghari si trovano in vacanza in un'isola del Pacifico e ha postato una serie di scatti decisamente hot

Dopo che la Superior Court di Los Angeles Brenda Penny ha deciso di sospendere immediatamente suo padre dal suo ruolo di tutore legale e del patrimonio, Britney Spears torna a far parlare di sé e lo fa postando una serie di scatti decisamente hot, direttamente da un paradiso naturale.

La popstar è difatti volata su un’isola del Pacifico insieme al fidanzato Sam Asghari e su Instagram ha deciso di condividere con fan e follower il suo “ritorno alla libertà“: una serie di scatti liberatori in cui la cantante appare completamente nuda.

Britney Spears, una giornata di festeggiamenti

“Una bellissima giornata di festeggiamenti qui in paradiso. Giocare nel Pacifico non ha mai fatto male a nessuno” ha scritto Britney nella didascalie delle foto in cui si mostra senza veli, coperta unicamente da alcuni fiorellini per evitare la censura di Instagram.

Le immagini hanno presto fatto il giro del mondo, raccongliendo in poche ore oltre 2 milioni di like e scatenando l’entusiasmo di fan e follower ma, soprattutto, dei suoi sostenitori, che hanno utilizzato l’hashtag #freeBritney per festeggiare con lei la libertà ritrovata.

