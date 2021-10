Angelina Jolie

Oltre alle tenere effusioni con la figlia, la star di Hollywood ha anche elogiato Amanda Gorman, la vincitrice del premio

Angelina Jolie e sua figlia Zahara Jolie-Pitt sempre più unite. Durante l’evento “Power of Women” organizzato Variety, che si è tenuto al Wallis Annenberg Center for the Performing Arts di Beverly Hills, la star di Hollywood è stata fotografata in atteggiamento molto affettuoso nei confronti della figlia.

Entrambe, bellissime, hanno attraversato il red carpet e hanno posato abbracciate per i giornalisti presenti. Angelina Jolie ha poi posato anche con Amanda Gorman, la vincitrice del premio “Power of Women” di Variety.

Angelina Jolie elogia Amanda Gorman

Su di lei, Angelina ha affermato dal palco: “Coloro che hanno il potere della libertà di parola – l’arma della libertà di parola – devono unirsi per difendere coloro che non ce l’hanno – ha detto – Abbiamo bisogno di voci come quella di Amanda, quelle luci nel buio. Possa tu bruciare ferocemente e illuminare la strada per gli altri“.

Una serata che ha regalato momenti di serenità alla star, che ne aveva sicuramente bisogno dopo un anno decisamente difficile: Angelina sta difatti combattendo contro l’ex marito Brad Pitt un’agguerrita battaglia legale per l’affidamento dei figli.

Per ciò che riguarda l’amore, sembrerebbe invece confermata la love story tra l’attrice e The Weeknd, che sono stati avvistati nei giorni scorsi a cena insieme: “Sono poi andati via insieme nell’auto del cantante” ha svelato una fonte al sito Entertainment Tonight. “Sembravano abbastanza rilassati, come se avessero passato una buona serata e questa volta non sembravano preoccuparsi così tanto di essere scoperti”.

