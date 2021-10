La scrittrice è stata paparazzata con Luigi Bruno, un bacio che chiude il matrimonio con il "Libanese"?

Un bacio appassionato immortalato in una fotografia da “Diva e Donna”, così Andrea Delogu scrive ufficialmente la parola fine alla relazione con Francesco Montanari.

La conduttrice e scrittrice è stata paparazzata in atteggiamenti intimi con il modello Luigi Bruno e dopo mesi difficili, dovuti alla fine del rapporto con Francesco Montanari, con la quale era sposata dal 2016. Sulla questione nessuno dei due ha mai rilasciato una dichiarazione ufficiale.

Andrea Delogu e Luigi Bruno, un flirt non ancora ufficiale

Delogu e Bruno non sono ancora usciti allo scoperto e lo scatto rubato, al momento, è l’unica testimonianza del flirt, fatta eccezione per qualche scambio di battute tra i due sui social mentre il modello si trovava alla prima di una serie Disney+. Lui, fisico scolpito e viso intrigante, sui suoi social è sempre ritratto in fasi lavorative o accostato a brand ai quali presta il volto.

View this post on Instagram Un post condiviso da Luigi Bruno (@luigi_lip)

Che ci sia del tenero tra i due è ormai evidente: ora c’è da attendere per capire se questo corteggiamento si potrà tradurre in una storia d’amore che aiuterebbe la trentanovenne nata a San Patrignano a dimenticare il matrimonio con il bel Francesco.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata