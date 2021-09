Raffaella Fico

Raffaella Fico aveva raccontato nei giorni scorsi di essere innamorata di Piero Neri ma la ex smentisce: "Non ha mai smesso di essere innamorato di me"

Solo pochi giorni fa puntano il settimanale “Chi” aveva pubblicato a sorpresa le immagini “galeotte” di Raffaella Fico e del suo nuovo fidanzato Piero Neri mentre erano intenti a scambiarsi effusioni tra un tuffo e l’altro all’Isola d’Elba, lo scorso agosto.

Non solo: i due si sarebbero scambiati la promessa di convolare a nozze al termine della partecipazione al “Grande Fratello Vip 6” di Raffaella, che nella Casa ha deciso di non voler più nascondere il loro amore e che ha svelato: “Io per lui provo un sentimento, sono innamorata. Tra noi c’è amore”.

A rompere le uova nel paniere della showgirl, però, potrebbe pensarci Valentina Colombi, ex fidanzata dell’imprenditore toscano Piero Neri, che in un’intervista al settimanale “Chi” ha affermato: “Mi ha chiesto di andare in Sardegna a festeggiare ferragosto. Voleva stare con me, ma da parte mia il sentimento è finito. Non ha mai smesso di essere innamorato“.

La storia tra Valentina e Piero è durata dal 2016 al 2019 ma la conclusione del loro rapporto è arrivata lo scorso inverno: “A novembre del 2020 siamo tornati insieme per tre mesi” ha proseguito Valentina Colombi. “Ci siamo lasciati di nuovo verso febbraio-marzo”. Tuttavia, sembra che l’imprenditore fosse ancora innamorato della ragazza e “questa estate si è rifatto vivo. Una persona che un mese fa mi diceva ‘farò di tutto per te, sei l’amore della mia vita, ti cercherò ovunque’ è ovvio che sia ancora innamorato di me“.

Raffaella Fico e il monito di Valentina Colombi

E, a proposito della nuova love story tra il suo ex e Raffaella Fico, Valentina Colombi ha affermato: “O questa ragazza è stata palesemente presa in giro perché non sa proprio niente, oppure stanno mentendo entrambi“. Al momento di certo c’è solo che non si può sapere se la situazione si sia davvero sviluppata in questo modo. Ma Valentina, se potesse avere di nuovo davanti a sé l’ex Piero Neri, gli suggerirebbe di “essere più coerente con se stesso, con i suoi principi e con le proprie idee”.

