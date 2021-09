Matthew Perry

La star di "Friends", 52 anni, è stato avvistato mentre usciva da uno Starbucks a Los Feliz, in California

Matthew Perry è stato fotografato durante una rara uscita, per una pausa-caffè a Los Angeles. La star di “Friends“, 52 anni, è stata vista uscire da uno Starbucks nella zona di Los Feliz.

L’attore indossava una maglietta oversize, pantaloncini da basket bianchi e scarpe da ginnastica Nike. Nelle foto si vede Perry, spettinato e appesantito, uscire dal locale e dirigersi verso un’auto e poi, una volta nella vettura, accendere una sigaretta.

Un aspetto che fa preoccupare chi gli vuole bene. L’attore di “Friends” aveva fatto tremare i fan già qualche mese fa: in una promo della reunion della serie tv, infatti, Perry sembrava biascicare. In quel caso una fonte aveva rivelato a “Page Six” che poco prima l’attore si era sottoposto a un intervento ai denti e, dunque, era “ancora dolorante”.

Unkempt Matthew Perry wears baggy shorts, T-shirt on coffee run https://t.co/aVNXrc8Xm8 pic.twitter.com/Sk0h6wE6wh — Page Six (@PageSix) September 29, 2021

Matthew Perry, una fonte rivela: “Sta bene”

Alla fine degli anni ’90 Matthew Perry ha dovuto combattere con una grave dipendenza da alcool ma nel maggio scorso un’altra fonte ha garantito: “Matthew ha detto che è sobrio e non c’è motivo di preoccuparsi”. Durante lo show del maggio scorso, il regista di “Friends: The Reunion”, Ben Winston ha richiamato alcuni dei commenti “sgarbati” diretti a Perry e in quell’occasione l’attore ha prontamente risposto: “Le persone a volte possono essere scortesi. Vorrei che non lo fossero”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata