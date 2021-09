Kate Middleton

Kate e il principe William hanno trascorso una giornata all’Ulster University Magee Campus, nella contea di Londonderry

Kate Middleton raggiante e disinvolta, tra tarantole e serpenti. La duchessa di Cambridge, assieme al marito, il principe William, ha trascorso una giornata all’Ulster University Magee Campus, nella contea di Londonderry, in Irlanda del Nord.

Durante la visita, Kate è stata immortalata mentre teneva in mano una tarantola chiamata “Charlotte” e mentre ammirava un serpente, tutti ospiti dello zoo per animali domestici del campus. Successivamente, poi, il duca e la duchessa di Cambridge hanno potuto mostrare le loro abilità sportive alla City of Rugby Club di Derry.

Kate Middleton, splendida in un tailleur pantalone magenta, si è anche goduta una pinta di Guinness alla Student Union dell’Università, per poi spostarsi al club di rugby della città di Derry per incontrare giocatori, allenatori e volontari coinvolti nell’iniziativa Sport Uniting Communities. William e Kate hanno, infine, incontrato giovani e organizzazioni impegnate sul territorio. È la prima volta che il duca e la duchessa di

Cambridge visitano questa zona dell’Irlanda del Nord.

“È bello vedere gli studenti riuniti tra loro nel campus! Dopo aver trascorso la giornata ascoltando l’unione studentesca e aver riallacciato i contatti con gli studenti di infermieristica, è stimolante vedere come i giovani promuovono l’inclusione dopo la pandemia in Irlanda del Nord”, si legge in un post pubblicato da William e Kate su Instagram. “La Ulster University sta continuando a far crescere una nuova generazione di operatori sanitari, compresi quei medici della nuova School of Medicine, che lavoreranno nell’Irlanda del Nord e altrove una volta completati gli studi”, conclude il post.

