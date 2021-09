Jennifer Aniston

L’attrice si gode la vita da single ma ha confessato che sarebbe pronta a un nuovo amore

“Il mio radar non ha ancora intercettato qualcuno di importante, ma penso che sia ora. Penso di essere pronta a condividere me stessa con un’altra persona“. Lo ha confessato Jennifer Aniston, nel corso di un’intervista a “Radio Andy” di Sirius XM, come riporta “Page Six”.

L’ex Rachel di “Friends”, 52 anni, ha dichiarato di essersi davvero divertita da sola. “Non ho avuto voglia di uscire per molto tempo e amavo davvero stare con me stessa senza far parte di una coppia”, ha detto l’attrice di “The Morning Show“, aggiungendo: “Sono stata in coppia da quando avevo 20 anni, quindi c’era qualcosa di veramente bello nel prendersi del tempo per sé stessi”.

Jennifer Aniston cerca l’amore

Aniston ha anche ammesso di essere “una ragazza della vecchia scuola” e di voler trovare l’amore di persona e non attraverso un’app per appuntamenti. “Le persone non si avvicinano più alle persone. Non lo fanno. È strano”, ha detto l’attrice.

“La facilità con cui la conversazione va avanti la prima volta è un buon indicatore. Fiducia, ma non arroganza. Senso dell’umorismo”, questo è ciò che guarda Jennifer in una persona. “E poi generoso, gentile con le persone. Vedi… sono richieste pochissime cose”, ha concluso l’attrice, specificando che le piacerebbe frequentare qualcuno fuori dal mondo del cinema e da Hollywood.

Jennifer Aniston è stata sposata con Brad Pitt dal 2000 al 2005 e dal 2015 al 2018 con Justin Theroux. Recentemente, nel corso della reunion di “Friends”, lei e David Schwimmer hanno ammesso di avere avuto una cotta l’uno per l’altra all’inizio dello show, ma di non essersi mai fidanzati a differenza dei loro personaggi, Rachel e Ross. Entrambi, comunque, hanno chiarito di essere solo grandi amici. Aniston è stata anche legata a Vince Vaughn, John Mayer, Bradley Cooper e Gerard Butler.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata