Miranda Kerr Orlando Bloom

Mantenere rapporti sereni con i propri ex non è mai semplice, soprattutto nello star system. Eppure...

Mantenere rapporti cordiali con i propri ex non è mai semplice, in particolar modo nello star system. Eppure, sebbene si tratti di casi rari, a volte sembrerebbe essere possibile, anche a Hollywood. È il caso di Miranda Kerr, ex moglie di Orlando Bloom, che ha confermato come una “convivenza pacifica e serena” sia possibile.

Ad esempio, lei sembrerebbe andare perfettamente d’accordo con Katy Perry (l’attuale compagna di Bloom) mentre Orlando ed Evan Spiegel (attuale marito di Miranda) sarebbero addirittura diventati buoni amici.

Ed è stata proprio Miranda a svelare al podcast “Moments with Candace Parke” della sua amicizia con Katy Perry. Anzi, ha addirittura scherzato sul fatto che, ogni tanto, preferisce uscire con la cantante piuttosto che con Orlando: “Evan e Orlando vanno davvero d’accordo come me e Katy, quindi è una tale benedizione… Andiamo in vacanza insieme e celebriamo insieme tutti i traguardi importanti”.

Le altre star di Hollywood ed il rapporto sereno con gli ex

Ma non si tratta delle uniche due coppie “pacifiche” di Hollywood. Anche Gwyneth Paltrow, dopo il divorzio dal cantante dei Coldplay Chris Martin, è riuscita ad instaurare e mantenere una relazione molto serena con l’ex.

E ancora, Melanie Griffith può vantare un ottimo rapporto tra il suo ex marito Don Johnson e Antonio Banderas. Senza dimenticare Ben Affleck e Jennifer Lopez, che con i rispettivi ex sono riusciti a mantenere rapporti decisamente sereni…

Anche Will Smith e JadaPinkett, sulla carta, sono sulla “buona strada”. Nonostante negli anni abbiano avuto numerosi momenti di “smarrimento reciproco“, fino ad oggi sono sempre riusciti a mantenere un atteggiamento di vicendevole comprensione e affetto…

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata