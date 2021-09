Carolina Marconi

Carolina Marconi, di ritorno dal sesto ciclo di chemioterapia, ha voluto condividere con fan e follower una emozionante sorpresa

Dolcissima sorpresa per Carolina Marconi si trova esattamente a metà del ciclo di chemioterapie che aveva iniziato per combattere il cancro al seno scoperto qualche mese fa. E, questa volta, al suo rientro a casa ha trovato una sorpresa davvero inaspettata…

I suoi nipotini, per dimostrarle il loro affetto e la loro ammirazione, le hanno fatto trovare tante candele accese, moltissimi palloncini colorati, diversi cuori e alcuni bigliettini con delle dediche d’amore.

Carolina Marconi guerriera: “Sei la donna più forte e determinata che conosciamo”

Uno dei messaggi recita: “Sei la donna più forte e determinata che conosciamo… sei la nostra Guerriera”. E ancora: “Grazie per tutto l’amore che ci dai ogni giorno, grazie per ogni singolo momento, grazie per esserci sempre“. Poi l’ultimo, dolcissimo messaggio: “Ti amiamo tantissimo, Jasmine e Kylie”.

Una storia completamente inaspettata quella che ha visto protagonista la ex concorrente del Grande Fratello 4, che aveva scoperto di avere un tumore al seno durante una mammografia, un esame necessario per iniziare al percorso di fecondazione assistita che l’avrebbe dovuta far diventare mamma.

Ma la voglia di un figlio non è affatto diminuita, anzi. Ospite di Silvia Toffanin a “Verissimo”, Carolina Marconi ha affermato di affrontare le avversità della vita con un inarrestabile sorriso e ha precisato: “Non ho tempo per stare male, desidero avere un figlio”.

