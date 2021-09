Rocco Siffredi

La "Rocco Energizer" è una nuova bevanda energizzante prodotta per il celebre attore e regista di film per adulti

Una nuova, “promettente” bevanda arriva sul mercato: si tratta della “Rocco Energizer“, un nuovo energy drink prodotto per Rocco Siffredi, che ha impresso la sua firma e il logo sulla lattina.

Una bevanda arricchita da caffeina, taurina, zuccheri e vitamine tra le quali spicca la Niacina che, affiancata alle altre vitamine del gruppo B, dovrebbe contribuire a ridurre la senzazione di stanchezza e migliorare le prestazioni fisiche, l’attenzione e la concentrazione mentale.

Wired, che ha provato in anteprima la bevanda, ha reso noto che “la bibita di Rocco Siffredi ha un sapore lievemento più fruttato e risulta meno pungente rispetto ai prodotti di altri marchi (…), nonché è lievemente più dolce dello storico gusto del Toro Rosso. La bevanda viene prodotta in uno stabilimento in Polonia ed è commercializzata dall’azienda italiana Altelio”.

Rocco Siffredi spiega a Wired quando consumare la bevanda…

Non solo: Wired ha domandato a Rocco Siffredi in quale contesto sia utile consumare la “Rocco Energizer” e il divo hard, per tutta risposta, ha inviato alla redazione un video (rigorosamente vietato ai minori di 18 anni) nel quale lascia intendere che la bevanda possa evidentemente aiutare a migliorare le proprie prestazioni sessuali…

E, ovviamente, sul set cinematografico della sua “Hard Academy” a Budapest (dove il regista insegna teorie e tecniche del Cinema per adulti), vicino ad un divanetto dove siedono gli studenti, si possono notare alcune lattine vuote di “Rocco Energizer”…

