Giulio Pretelli

Il fratello di Pierpaolo Pretelli ha avuto una bambina con la compagna Alessia Pellegrino

Giulio Pretelli è diventato papà. Ad annunciare la nascita della piccola Sophie è stato lui stesso, via social, pubblicando una tenera immagine con la bambina tra le sue braccia. “Ore 6.57 sei arrivata tu. Appena ti ho visto con la tua mamma mi hai trasmesso una gioia infinita, che non riesco neanche a descrivere. Benvenuta al mondo piccola Sophie. Io e la tua mamma ti amiamo immensamente”, ha scritto Giulio su Instagram.

È nata la figlia di Giulio Pretelli, la gioia di zio Pierpaolo

Giulio Pretelli e la compagna Alessia Pellegrino hanno annunciato che sarebbero diventati genitori quando Pierpaolo Pretelli, ex velino di “Striscia la Notizia”, era nella casa del Grande Fratello Vip 5.

Lo stesso Pierpaolo, fidanzato con Giulia Salemi e di recente concorrente di “Tale e Quale Show”, ha accolto con gioia ed emozione la notizia di essere diventato zio. “Benvenuta al mondo piccola Sophie!”, ha scritto in una storia su Instagram.

Nel marzo scorso, in un’intervista a “Live – Non è la D’Urso”, Alessia aveva raccontato: “Sono incinta al quarto mese. Ancora non si sa se sia femmina o maschio. Lo scoprirò alla prossima visita”. Giulio aveva spiegato che gli sarebbe piaciuto avere “una femminuccia” e che l’avrebbe voluta chiamare Sophie.

