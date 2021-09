Wanda Nara

La famiglia di Wanda Nara e Mauro Icardi si allarga ancora, con un nuovo cucciolo

“Benvenuta in famiglia! Mi aiutate a trovarle un nome?”. La famiglia di Wanda Nara e Mauro Icardi si allarga ancora, con un nuovo cucciolo, una cagnolina. Ad annunciarlo la stessa Wanda che ha postato su Instagram una foto con una tenera cagnolina in braccio, mentre posa per un selfie davanti allo specchio. Si tratta del quinto cagnolino per la showgirl e procuratrice sportiva argentina che, come il marito Mauro Icardi, adora gli animali, in particolare i cani.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi)

Wanda Nara e Mauro Icardi: arriva una nuova cagnolina

Adesso, dunque, nella casa parigina della coppia c’è posto per un altro amico a quattro zampe. Due anni fa era arrivato un labrador chiaro, Tommy, regalato da Wanda al marito in occasione del suo compleanno.

Tano, invece, è il più grosso di casa, un cane corso di 4 anni che ha anche un suo profilo social: “Tano Icardi”, con oltre 30mila follower. La coppia possiede anche Louis, un bulldog francese, e un chihuahua che si chiama Junior.

Ora non rimane che scegliere il nome per il nuovo arrivato e per questo la showgirl ha chiesto aiuto ai suoi follower…

