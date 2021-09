Meghan Markle

Durante la sua apparizione al Global Citizen Live la duchessa del Sussex indossava la famosa Lady Dior

Meghan Markle come Lady Diana: in questo caso nel look. In occasione della sua partecipazione al Global Citizen Live di New York, accanto al marito, il principe Harry, la duchessa del Sussex ha sfoggiato un look molto simile a quello della principessa Diana. In particolare Meghan ha indossato un accessorio davvero iconico, che porta anche il nome della principessa del Galles: si tratta della famosa borsa Lady Dior.

Meghan Markle nods to Princess Diana with purse at Global Citizen Live https://t.co/4IhnN6Tl1z pic.twitter.com/gj1SQBVUDK — Page Six (@PageSix) September 27, 2021

La principessa Diana ha ricevuto la borsa, che originariamente si chiamava Chouchou, per la prima volta nel 1995 in dono dalla moglie del primo ministro francese Jacques Chirac, Bernadette, e come ricorda il “Financial Times”, la amava così tanto e ha continuato a indossarla così spesso che nel 1996 la casa di moda decise di ribattezzarla Lady Dior in suo onore. Non solo. Meghan ha abbinato la borsa a un vestito bianco di Valentino e al polso indossava un accessorio appartenuto proprio alla principessa: il suo orologio Cartier Tank Française.

Meghan Markle e il principe Harry a New York

Nel corso del lungo weekend trascorso a New York in occasione del Global Citizen Live, il principe Harry e la moglie Meghan Markle hanno avuto numerosi incontri e fatto numerose visite, dalle Nazioni Unite a una scuola elementare ad Harlem.

Secondo quanto riporta “Page Six”, inoltre, i duchi del Sussex ne avrebbero anche approfittato per girare un documentario che rientra nel loro accordo con Netflix.

