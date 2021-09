Levante

La cantautrice e scrittrice siciliana, 34 anni, racconta come sono trascorsi gli ultimi mesi

“Da lì che te ne pare della vita? Perché tutto questo lo hai fatto in soli cinque mesi rannicchiata nel mio ventre, ma quando verrai alla luce io ti darò il mondo”. Con queste parole si conclude un dolce ed emozionante post pubblicato da Levante su Instagram, che annuncia così di essere incinta.

Nel messaggio la cantautrice e scrittrice siciliana, 34 anni, racconta come sono trascorsi gli ultimi mesi e come li ha trascorsi la piccola nel suo ventre. “Giugno è iniziato nel caos, così ti sei buttata a capofitto nella presentazione di ‘E questo cuore non mente’ che ti ha portata in giro per l’Italia, negli studi televisivi, nelle radio, nelle case della gente che ha avuto il desiderio di ascoltare (e leggere) questa storia”, scrive Levante.

“È arrivata l’estate nel mezzo di uno spavento gigantesco, la voce che manca, le corde vocali e le cisti congenite, la foniatria e la logopedia tutta (a quattro giorni dall’inizio dei live). Nessuna paura: è iniziato il tour ed è avvenuta la magia. Hai attraversato l’Italia e non c’è stato palco che ti abbia mai fermata”, scrive ancora Levante, che da due anni è felice accanto a Pietro Palumbo, avvocato di Palermo.

Levante: “Quando verrai alla luce io ti darò il mondo”

“Nel mezzo le foto, le pose, i set fotografici, le collaborazioni, Carmen e la sua arena, le novità e agosto se ne va, che settembre è l’inizio dell’anno e non si sognava altro che questo. Venezia è bella, come la prima volta. Una giravolta e finisce il tour ma non prima del primo set cinematografico, i camerini come gli attori quelli veri. Ora studi per una colonna sonora, un disco nuovo e nel mezzo una valanga di vita”, conclude la cantautrice nel suo lungo post.

Migliaia i like e i commenti di auguri arrivati. Da Elisa a Laura Pausini, passando per Chiara Ferragni, Miriam Leone, Noemi, Annalisa, Paola Turani, solo per citarne alcune. Levante ha pubblicato un ringraziamento a tutti nelle stories di Instagram: “Siamo felici e ce ne accorgiamo anche! Una grande fortuna”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata