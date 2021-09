Demi Lovato

La cantautrice statunitense crede nell'esistenza degli alieni e promuove il suo documentario "Unidentified With Demi Lovato"

Demi Lovato è convinta che nell’universo esistano altre razze oltre alla nostra: un concetto che esprime ormai pubblicamente da diversi anni. Oltre a questo, però, la cantautrice e attrice statunitense ha deciso di raccontare un particolare episodio avvenuto non molto tempo fa durante una gita a Joshua Tree, in California.

Demi ha così raccontato: “Siamo andati nel deserto a Joshua Tree e in pratica ho visto questa sfera blu che era a circa 50 piedi (15 metri) di distanza, forse meno, ed era un po’ come se fluttuasse sopra al terreno, giusto a 10 o 15 piedi (3 o 4 metri) di altezza e cercava in tutti i modi di mantenere le distanze da me“. Un’esperienza da lei stessa definita “bellissima ed incredibile”.

Demi Lovato: Extraterrestri? “Siamo noi i principali nemici di noi stessi”

“Sento che siamo noi i principali nemici di noi stessi, o almeno questo vale per me” ha proseguito Demi. “Ho potuto vedere che c’è qualcosa lassù che veglia su di me. Cercano di proteggermi. Credo che sia importante parlarne anche perché fa crescere la nostra consapevolezza, la espande. Questo è quello di cui abbiamo bisogno per rendere il mondo un posto migliore”.

Che si tratti solo di pubblicità? Già, perché questo particolare aneddoto fa anche parte di uno degli episodi della serie “Unidentified With Demi Lovato“, un documentario prodotto dalla piattaforma streaming Peacock e narrato in prima persona proprio da Demi Lovato.

Il tema riguarda gli Ufo ed i loro avvistamenti: durante ogni episodio Demi indaga infatti su oggetti volanti non identificati, raccontando anche storie con il paranormale da lei vissute personalmente. Il documentario sarà suddiviso in quattro parti e la data di uscita però è già stata annunciata: sarà sugli schermi dal 30 settembre 2021.

