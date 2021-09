I duchi di Cambridge hanno trascorso la domenica pranzando all'aperto, in un pub vicino alla loro residenza ad Anmer Hall

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eleonora (@royal_megazine)

William e Kate come due persone qualunque: la famiglia reale ha passato la domenica pranzando in un pub del Norfolk, poco distante da Sandringham, vicino alla loro residenza ad Anmer Hall.

William e Kate si sono seduti a un tavolo all’aperto assieme ai figli George, Charlotte e Louis: per loro è stata una domenica di relax, senza guardie del corpo, in compagnia solo di hamburgher e patatine fritte.

Sembra infatti che, durante i week end, non sia così difficile incontrare la royal family in uno dei pub della zona, il “Rose and Crown”: ed è proprio qui che la famiglia ha deciso di consumare il pranzo di domenica scorsa.

E, mentre William era impegnato a tranquillizzare i bambini che si lamentavano del fatto che il cibo fosse troppo caldo, Kate è invece apparsa serena e sorridente come sempre.

William e la sua passione per il sidro

Non solo panini e patatine, però: William si è anche concesso una pinta di una delle sue bevande preferite, ovvero il sidro. Un ottimo modo di rilassarsi e staccare la spina, con tutta la famiglia, dai numerosi impegni della settimana appena trascorsa…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Duke and Duchess of Cambridge (@dukeandduchessofcambridge)

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata