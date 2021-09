Tom Cruise e Hayley Atwell, Instagram

I due protagonisti di "Mission Impossible 7" si sono frequentati per circa un anno ma sembra che ora abbiano interrotto il loro rapporto

Stando ad una serie di rumors circolati in rete in questi ultimi giorni, sembra che la love story tra Tom Cruise e Hayley Atwell si sia conclusa. Un fulmine a ciel sereno dato che solo qualche mese fa i due attori, entrambi protagonisti del nuovo capitolo di “Mission Impossible 7“, erano stati paparazzati mentre si trovavano in giro per Roma, mano nella mano.

Tom Cruise e Hayley Atwell, le motivazioni della rottura

Secondo fonti non ufficiali, le motivazioni della rottura tra la superstar statunitense (59 anni) e l’attrice britannica (39 anni, meglio conosciuta come Peggy Carter nell’Universo Cinematografico Marvel) sarebbero dovute al lavoro: “É stato un periodo molto intenso dal punto di vista delle riprese” avrebbe dichiarato una persona direttamente dal set.

“Vanno molto d’accordo e ovviamente sono due super attori bellissimi di Hollywood, quindi stavano molto bene insieme” ha proseguito la fonte, che ha poi precisato: “Hanno deciso di tornare ad essere solo amici. Hanno tantissimo da fare e Tom ha sempre nuovi impegni che arrivano e deve muoversi per il mondo sui jet privati. Semplicemente questa storia ha fatto il suo corso. Sono comunque entrambi contenti di lavorare insieme, ma certe volte queste cose capitano, purtroppo”.

Secondo quanto confermato anche dal “Sun” i due, dunque, sarebbero rimasti in ottimi rapporti e chi ha avuto modo di osservarli da vicino ha affermato che è un vero peccato che tra loro non abbia funzionato. Soprattutto in considerazione del fatto che, dopo la fine del suo matrimonio con Katie Holmes, per Tom Cruise questa è stata la relazione più lunga: sembra addirittura che per lei sarebbe stato disposto a trasferirsi in Inghilterra…

