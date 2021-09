Maria Astrid del Liechtenstein e Ralph Worthington, Instagram

La principessa Maria Astrid del Liechtenstein si è sposata in Italia con l’uomo d’affari Ralph Worthington

Dopo le nozze di Don Jaime di Borbone con lady Charlotte in Sicilia, è il turno di Maria Astrid del Liechtenstein, che ha pronunciato il fatidico “Sì” nella splendida cornice della cattedrale di Capalbio.

Maria Astrid del Liechtenstein, al matrimonio moltissimi reali

Una cerimonia con tantissimi reali presenti: il principe Hans-Adam, il principe ereditario Alois e la principessa Maria Annunciata (che la scorsa settimana si è sposata a Vienna con Emanuele Musini), il Gran Duca ereditario Guillaume e la Gran Duchessa ereditaria Stephanie, il principe Felix e la principessa Alexandra del Lussemburgo, il principe Lorenzo e la principessa Maria Laura del Belgio, la principessa Ekaterina, il principe Christian e Alessandra di Osma e molti altri.

Maria Astrid, dopo la laurea in economia e il master conseguito alla London School for Business and Finance, ha scelto di dedicarsi all’interior design mentre lo sposo Ralph Worthington, dopo aver diretto una galleria d’arte contemporanea a Dubai, ha fondato una società di consulenza in materia di infrastrutture e turismo.

I due, che hanno probabilmente scelto la laguna di Orbetello per rimanere al riparo dai riflettori, si sono conosciuti nel 2019 e avevano deciso di sposarsi nel 2020 ma la pandemia e i successivi lockdown hanno cambiato i loro piani, facendo rimandare il matrimonio al 2021.

