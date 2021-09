Marcell Jacobs

Nel corso della festa per il suo 27esimo compleanno, il campione olimpico ha chiesto alla compagna di sposarlo

Che l’avrebbe sposata l’aveva già promesso durante le Olimpiadi di Tokyo, ma lo aveva ribadito anche pochi giorni fa, a “Verissimo”, ospite di Silvia Toffanin. Marcell Jacobs aveva svelato: “Mi sposerò il 17 settembre 2022, che è il compleanno di Nicole. Anche se non le ho ancora fatto la proposta”.

E finalmente la fatidica domanda alla sua compagna, Nicole Daza, con tanto di anello, è arrivata. E sempre in occasione di un compleanno. Il due volte campione olimpico a Tokyo 2020, infatti, ha chiesto alla compagna di sposarlo in occasione della sua festa di compleanno. Jacobs il 26 settembre ha compiuto 27 anni e ha festeggiato con un party esclusivo nella sua Desenzano Del Garda, dove nei giorni scorsi è stato accolto a braccia aperte per celebrare i trionfi olimpici.

Marcell Jacobs a Nicole Daza: “Mi Sposi?”

Nel corso della serata Marcell ha chiesto alla sua Nicole di sposarlo, come documentato dalle immagini che la coppia ha appena postato sui social. Una scritta “Mi Sposi?” a illuminare il cielo nel corso della serata e la fatidica proposta con anello, rigorosamente in ginocchio.

“Ho detto più velocemente ‘sì’ io che lui a fare 100 metri. Love You”, ha scritto Nicole Daza su Instagram, postando le foto del momento della proposta. Marcell Jacobs e Nicole Daza stanno insieme dal 2018 e hanno due figli, Anthony e Megan. Marcell ha anche un altro figlio, Jeremy, nato da una relazione precedente quando aveva 19 anni.

