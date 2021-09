Il rapper ha pubblicato una foto insieme alla modella Gigi Hadid e la moglie ha risposto per le rime...

Poche ore fa Fedez ha pubblicato una foto mentre si trovava in compagnia della modella Gigi Hadid, incontrata durante la Milano Fashion Week. “Giurooo mi fai venire voglia di futuro…ah no!”, questa la caption a corredo della foto, ironizzando in questo modo sul testo della sua ultima canzone, dal titolo “Meglio del cinema”.

Immediata, a questo punto, la replica della moglie Chiara Ferragni, che ha deciso di commentare il post del marito con una frase che, a sua volta, prende in giro il brano di Fedez: “Giuro, mi fai venire voglia di divorzio“. Un commento diventato in breve un meme e che ha riscosso quasi più successo della foto stessa.

Fedez e l’ultima foto con Gigi Hadid

“La foto che ho fatto con Gigi è, credo, l’ultima foto che farò con Gigi” ha successivamente replicato il rapper. “Perché mi ha detto che è tipo la foto che si fa ogni anno a Natale con i parenti. E non lo ha detto in maniera divertita”.

Separazione in vista, dunque? Ovviamente no: si tratta semplicemente di una battuta ironica e di reciproca utilità per entrambi. Come infatti aveva svelato Chiara Ferragni in una storia Instagram diverso tempo fa, per alimentare la popolarità a vicenda è quasi necessario che marito e moglie commentino reciprocamente i loro post…

