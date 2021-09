Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro

I due, che presto diventeranno genitori, hanno annunciato su Instagram il sesso del nascituro

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro hanno deciso di svelare sui loro profili social il sesso del bebè che nascerà a febbraio. “It’s a boy! Miiii masculo è! Bebè, mamma e papà non potrebbero essere più felici e il nostro mondo si tinge magicamente di azzurro” ha scritto Clizia postando due foto mentre Paolo le bacia il pancione.

Clizia Incorvaia: “Ho sempre parlato con te al maschile”

“Chissà perché sin dall’inizio ho sempre parlato con te al maschile: Ciavarrino ti amo”, ha poi proseguito l’influencer in un successivo post. Ma non sono solo i genitori ad essere pazzi di gioia: anche nonna Eleonora Giorgi non sta più nella pelle per l’arrivo del suo primo nipotino.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Clizia Incorvaia (@cliziaincorvaia)

“Tre fratelli maschi, tre nipoti maschi, due figli maschi e adesso… il primo nipotino maschio! La tradizione non s’interrompe! Felice”, ha scritto entusiasta l’attrice dopo aver postato le foto di Clizia e Paolo.

“Una supremazia di ‘quote azzurre‘… Tanto felici”, ha subito replicato Clizia, già mamma di una bambina, Nina, venuta al mondo sei anni fa dall’amore con l’ex marito Francesco Sarcina. Paolo, invece, sta per diventare papà per la prima volta. Ora non rimane che una domanda: che nome avrà baby Ciavarro?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Clizia Incorvaia (@cliziaincorvaia)

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata